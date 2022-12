Gerechtshof fluit Aegon terug om slordige gezondheidsverklaring

Het gerechtshof in Arnhem heeft Aegon teruggefloten. De gezondheidsverklaring die een timmerman moest invullen en ondertekenen was zo slordig opgesteld dat de man onmogelijk de informatie kon aanleveren op de manier zoals de verzekeraar die voor ogen had. Aegon moet de timmerman daarom gewoon de uitkering verstrekken waar hij recht op had toen hij als gevolg van een burn-out uit de running raakte.