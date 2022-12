Medewerkers verbolgen over geringe financiële geste Achmea

Het gros van de Achmea-medewerkers is teleurgesteld over de geste van hun werkgever om hun financieel tegemoet te komen. Dit meldt vakbond De Unie naar aanleiding van het onderzoek onder leden en niet-leden dat volgde op de discussie over de hoge inflatie en kosten in relatie tot de ‘beperkte structurele loonafspraken’ in de cao van de verzekeraar.