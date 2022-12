'Woonlastenaftrek voorkomt renteaftrek-bloedbad na 2031'

In 2031 vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek voor mensen die in 2001 al een hypotheek hadden. Maar wie controleert dat? De Belastingdienst gaat dat niet voor elkaar krijgen, denkt Bouwe Kuik van geldgever bijBouwe. "Dat wordt een bloedbad." Zijn alternatief: een woonlastenaftrek van maximaal € 1.200 per maand voor iedereen.