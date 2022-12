Knullige Univé-fraudeur vergeet dat auto's uitgelezen worden

Op een zaterdag in 2019 belde een man uit Den Haag met Univé om te melden dat hij zijn auto die ochtend met braakschade had teruggevonden. Airbags, verlichting, kilometerteller, middenconsole: allemaal weg. Op basis van enkele oplichtende fraudeindicatoren schakelde Univé een onderzoek in. Toen de Audi A3 werd uitgelezen, werden de vermoedens van de verzekeraar bevestigd. Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalt dat de consequenties blijven staan.