WeFox en TAF (1/2): Hollander in Duitsland

Wat gaat TAF doen onder de nieuwe eigenaar WeFox? De Duitse insurtech wil een pan-Europees verzekeringsplatform oprichten en zet met de aankoop van TAF de eerste stappen in Nederland. TAF-directeur Nicole Hollander trok Michiel Meijer aan voor een plaats naast haar in de directie, klaar om samen grote ambities te vervullen. En de eerste ambitie is TAF naar Duitsland, in plaats van WeFox naar Nederland.