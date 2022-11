Fraudetrucs uitgelegd: De grote netwerken achter opzetaanrijdingen

Rechercheurs en fraudeonderzoekers in de verzekeringsbranche treden liever niet in de publiciteit. Een bekend gezicht worden is in het vak niet handig. Maar hun verhalen zijn wel belangrijk voor iedereen die met claims te maken krijgt. AM vond enkele onderzoekers bereid om anoniem te vertellen over de vormen van oplichting die ze tegenkomen. De tweede uit deze serie: de landelijke netwerken achter opzetaanrijdingen.