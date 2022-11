Meer hakken aan de top

Bij mij op de lagere school vroeger liep een groep populaire jongens over het schoolplein. Zij waren goed in alles: voetballen, knikkeren en meisjes versieren. De populairste meisjes stonden ergens te kletsen en te giechelen in de hoop een beetje aandacht te krijgen van deze jonge mannen in de dop