Portefeuillemakelaars over 2023: 'Buitenlandse broker interessant alternatief'

De consolidatie in het intermediair is dit jaar in een nieuwe fase terechtgekomen. Verzekeraars konden niet langer toekijken hoe grote tussenpersonen alsmaar groter werden. Daarnaast bestaat het risico voor verzekeraars dat de grote spelers in het intermediair direct zaken gaan doen met herverzekeraars. Edwin Bosma en Jorg Quapp van BHB Dullemond en portefeuillemakelaar Cisco Barão laten hun licht hierop schijnen.