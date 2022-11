Waarborgfonds lanceert nieuw online claimportaal

Een schade melden bij het Waarborgfonds is vereenvoudigd. In zes stappen kunnen particulieren hun claim direct online indienen, ook vanaf een smartphone of tablet. Het Waarborgfonds verwacht met het nieuwe portaal snellere doorlooptijden, omdat geldige claims completer worden ingediend en niet toewijsbare schades er eerder uitgefilterd worden.