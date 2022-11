Rechter accepteert financieringsvoorbehoud met twee regels van hypotheekadviseur

Zit er lijn in het toekennen van boetes bij een betwist beroep op het financieringsvoorbehoud? Een rechter in Lelystad vond een afwijsmailtje van een hypotheekadviseur zonder verdere specificaties van de aanvraag voldoende voor een geldig beroep op het voorbehoud. Dat staat in schril contrast met de torenhoge boetes die in het verleden zijn uitgedeeld voor beter gedocumenteerde afwijzingen van geldverstrekkers.