Igno Schings (NN) ziet verzuim pieken en waarschuwt voor burn-outgolf

Het verzuimpercentage in Nederland komt in 2022 boven de 5 procent uit. De kosten voor de maatschappij zullen boven de 18 miljard euro uitkomen, zo verwacht Nationale-Nederlanden. In het trendrapport Ziektverzuim en Arbeidsongeschiktheid roept directeur collectieve inkomensverzekeringen Igno Schings werkgevers op meer te doen om een burn-outgolf te voorkomen.