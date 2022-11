Detailhandeladviseur SuperGarant: Sommige slagers moeten dicht bij twee man ziek

SuperGarant is gespecialiseerd in verzekeringsadvies voor de Nederlandse detailhandel, in het bijzonder het foodsegment. De tussenpersoon werkt exclusief met brancheorganisaties en commerciële organisaties zoals franchisegevers of franchisenemersverenigingen. "De polissen rekenen over de omzet en onderverzekering is daardoor niet mogelijk", aldus directeur Verzekeringen Robin Blok. Hij geeft een inkijkje.