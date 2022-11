Hoge rente drukt premie naturapolis Monuta; inflatie verhoogt waarde

Monuta zegde in het voorjaar van 2020 de ‘ouderwetse’ naturapolis met lijstjes vaarwel. De premie van de uitvaartverzekering die sindsdien wordt aangeboden, is bovendien afhankelijk van de rentestand. Voor nieuwe klanten zijn de premies deze maand gedaald, dankzij de gestegen rente. Directeur Verzekeringen Martin de Jong en Ruud van der Wal, manager Intermediaire Distributie, concluderen na 2,5 jaar dat het innovatieve product succesvol is.