Wanneer schendt de hypotheekadviseur de zorgplicht bij te hoge maandlasten?

Naar aanleiding van de waarschuwing van de AFM over een te hoge leennorm voor het aangaan van een nieuwe hypotheek, is het interessant om je af te vragen of een hypotheekadviseur aansprakelijk is te stellen vanwege het schenden van de zorgplicht. Dit is namelijk van diverse factoren afhankelijk.