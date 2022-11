Verbond ziet aantal geclaimde bedrijfsbranden flink dalen

Het aantal geclaimde bedrijfsbranden keldert fors, van 3.878 in 2020 naar 3.351 vorig jaar. De afname met ruim 500 claims (13 procent) past in een trend die al sinds 2017 zichtbaar is. Dat blijkt uit de derde Risicomonitor Bedrijfsbranden van het Verbond van Verzekeraars.