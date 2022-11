Aantal hypotheken daalt het meest sinds 2018

In het derde kwartaal van 2022 daalt de hypotheekomzet naar 38,1 miljard. Voor het eerst sinds de huizencrisis in 2013 is er tussen het tweede en derde kwartaal een daling in hypotheekomzet te zien. Het aantal afgesloten hypotheken is ook gedaald, voornamelijk door een sterke daling in over- en bijsluiters. Het aantal hypotheken in de aankoopmarkt valt dit jaar lager uit dan in 2021, wat samen met een daling in het woningaanbod wijst op een krimpende huizenmarkt.