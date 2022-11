OvFD na waarschuwing AFM: ‘Volg niet klakkeloos de normen van het Nibud’

De recent fors gestegen inflatie, energieprijzen, rente en kosten voor levensonderhoud, kunnen in de toekomst mogelijk tot meer betalingsproblemen leiden, zo schrijft de AFM. De uitzonderlijke koopkrachtdaling in 2022 zet de financieringslastsystematiek en de leennormen onder druk. Wat moeten hypotheekadviseurs nu met deze opmerking? OvFD adviseert adviseurs om niet klakkeloos de normen van Nibud over te nemen en pleit voor (meer) maatwerk.