FinaForte wil met meer marketing marktaandeel vergroten

Ik kon niet vermoeden dat ik zelf ooit een adviesbedrijf zou hebben dat qua ranking zichzelf in een top 100 zou kunnen positioneren

“Toen ik voor het eerst over de top 100 las – ik werkte toen nog bij een bank; daar ben ik in 2004 al opgestapt – vond ik die top 100 interessant. Ik kon destijds niet vermoeden dat ik zelf ooit een adviesbedrijf zou hebben dat qua ranking zichzelf in een top 100 zou kunnen positioneren. Het is echt een mijlpaal.”

Echt een bedrijf bouwen

In 2011 besloot Pollack (47) voor zichzelf te beginnen, al proefde hij tussen 2004 en 2007 al even aan het ondernemerschap. “De ondernemersgeest zat er al redelijk vroeg in”, blikt hij terug in de tijd. Hij koos na drie jaar als zzp’er te hebben gewerkt toch weer voor een werkgever, maar wist in 2011 zeker dat hij zelf het stuur in handen wilde nemen. “Ik heb een jaar de tijd genomen om dat voor te bereiden; al had ik wel het voornemen om echt een bedrijf te gaan bouwen.”

Samen meer werk verzetten

Waldy Pollack begon op 1-1-2012 zijn onderneming in Assendelft. Eerst alleen, maar al snel werd hij werkgever. “Samen kun je veel meer werk verzetten en focus houden.” De (grote) zolder van zijn woning diende aanvankelijk als kantoor. “Toen we met zeven man waren, gingen we het huis uit. Eerst zaten we nog twee jaar in Heemskerk, sinds 2017 in Amsterdam en sinds 2018 hebben we ook een kantoor in Utrecht”, vertelt de ondernemer, die zich uitsluitend richt op advies aan ondernemers. Het jaar op jaar groeiende bedrijf telt inmiddels 35 medewerkers.

Focus op ondernemers

Focus, marktaandeel, groei en data. Het zijn woorden die Pollack graag in de mond neemt. “Ik heb focus op collega-adviseurs, die ook een voorliefde hebben voor ondernemers; die daarin gespecialiseerd zijn. Dat is uiteindelijk de belangrijkste factor geweest dat we in dit tempo zijn blijven groeien.” Iedereen die bij FinaForte werkt, heeft iets met de doelgroep ondernemers. “Dat versterkt elkaar onderling binnen het team.”

Als je van alles wat doet, kun je nooit in alles specifiek heel goed zijn

Op het eerste visitekaartje van Pollack stonden financiële planning en bedrijfsadvies. Een jaar of vijf, zes geleden besloot hij afscheid te nemen van alles wat niet met ondernemershypotheken en bedrijfsfinancieringen te maken heeft. “Als je van alles wat doet, kun je nooit in alles specifiek heel goed zijn. Vanuit de focus willen we heel goed zijn.”

Geld steken in marketing

Veel geld en tijd is in marketing gestoken en in het opzetten van een goede database. “Als je tien, twintig nieuwe klanten spreekt en je constant analyses moet maken van inkomens- en vermogensposities, dan word je daar vanzelf goed in.” Het in kaart brengen van data van banken is eveneens een belangrijke stap geweest om maatwerk te kunnen leveren aan ondernemers. “In de beginjaren was het nog heel divers, veel partijen hadden het beleid niet openbaar. Het is belangrijk voor een adviseur om te weten welke bank op welke manier omgaat met welke aspecten. We zijn er jarenlang druk doende mee geweest om dit vast te leggen.”

Van zzp tot heel vermogend

FinaForte – dat ook onder de handelsnamen FinaForte Ondernemers hypotheekdesk en FinaForte Corporate Finance opereert – richt zich op ondernemers in de breedste zin van het woord, dus van zzp tot heel vermogend. “Heel vermogend betekent vaak lastig financierbaar”, aldus Pollack. “Wij zijn in staat die complexiteit heel goed in kaart te brengen, zodat het binnen het acceptatiebeleid van de bank past. Je dossier moet dan op orde zijn. Wanneer je complexe organisatiestructuren ter beoordeling moet neerleggen bij een bank kom je er zonder goede analyse en toelichting daarvan er niet heel gemakkelijk doorheen.”

Hypotheek snel rond

Hij gaat er prat op dat FinaForte hypotheken en financieringen vaak sneller rond kan krijgen dan andere intermediairs. “Wij hebben veel ervaring en kennen de juiste afdelingen en loketten. Soms krijgen we een financiering rond, omdat wij het verantwoord vinden en dat goed kunnen onderbouwen. Juist omdat we alleen maar focus hebben op ondernemers. De hypotheekadviseur bij ons zit gewoon de hele dag in de jaarcijfers. Dat is wel iets anders dan bij een gemiddeld hypotheekkantoor.”

Veerkrachtig wanneer de markt daalt

De jaaromzet van FinaForte ligt op ruim 3 miljoen euro. De economische recessie van nu is voor Pollack geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. “Tien jaar achter elkaar zijn we gegroeid. Ieder jaar maakten we meer winst en we hebben nog nooit met dalende omzetten te maken gehad. Ook in de eerste helft van dit jaar plusten we 25 procent. Interessant is om te kijken hoe veerkrachtig je kunt zijn wanneer de markt daalt.”

Groei door strategische overname

Voor de toekomst verwacht hij dat de hypotheekafdeling nog wel wat kan groeien. “Al is het wel de vraag hoe dit gaat verlopen gezien de hypotheekmarkt.” Uitbreiding door administratie- en belastingadvies in huis te halen is ook een idee. “En we denken groei te kunnen realiseren door een strategische overname; er lopen wel wat gesprekken. We tuigen bovendien een platform op voor crowdfundinggedreven mkb-financieringen.”

Klein stukje van de taart

De stip op de horizon blijft voor Pollack groei. “Ik houd er rekening mee dat we komend jaar veel meer budget gaan vrijmaken voor marketingactiviteiten”, vervolgt hij. “We vertrouwen erop dat we ook in de krimpende markt door meer in marketing te investeren we misschien niet meer zo hard groeien, maar op z’n minst wel de omzet kunnen behouden doordat het marktaandeel groter wordt. We hebben uiteindelijk maar een klein stukje nodig van de taart. Het betekent dat we harder op de grond moeten stampen om te laten zien dat we er zijn.”