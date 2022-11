Bouter en De Boom over Advieskeuze Topselectie: ‘Geen ranglijst maar voorbeeld’

Advieskeuze-oprichters Christian Bouter en David de Boom hebben een lichte allergie opgebouwd voor ranglijsten. Zeker als het intermediairs betreft geloven ze niet in dé grootste, duurzaamste of klantvriendelijkste. Als tegenwicht aan de countdowns lanceren ze samen met AM de Advieskeuze Topselectie. Een verzameling van 150 kantoren verspreid over twintig regio’s die hoog gewaardeerd worden én die qua vindbaarheid en zichtbaarheid een voorbeeld zijn voor andere kantoren. De complete lijst download je gratis in dit interview.