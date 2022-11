Cindy Kremer (Eigen Huis): 'Belangen en diensten moeten hand in hand gaan'

Als Cindy Kremer haar bezoek ontvangt in een ruim hoekkantoor van het Vereniging Eigen Huis-pand in Amersfoort, is er net een cameraploeg vertrokken. De directeur stond RTL Nieuws, de Telegraaf en het AD te woord over de gemeente die interieurfoto’s opvroeg voor de WOZ-bepaling. “Daar hadden wij ook een mening over”, zegt Kremer. De belangenbehartiger is nog steeds een onbetwiste autoriteit voor woningbezitters. En de adviestak trekt daar ook profijt van. Wie daar vraagtekens bij zet, heeft wat Kremer betreft de vereniging niet begrepen.