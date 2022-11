Unigarant stelt Fred Schuurman aan als cfo

Fred Schuurman stapt over van Achmea naar Unigarant. Per 1 december volgt hij Will Hoogstad op als cfo bij de verzekeraar. Schuurman was twintig jaar in dienst bij Achmea. In zijn laatste rol was hij financieel directeur van de divisie Schade & Inkomen.