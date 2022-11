Notaris slachtoffer e-mailfraude; Bavam-verzekeraar slaagt er niet in schade te verhalen

AIG is er niet in geslaagd om de schade-uitkering terug te vorderen die ze heeft betaald aan een notaris die het slachtoffer is geworden van e-mailfraude. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar had gehoopt de krappe 8 ton die ze heeft uitgekeerd te kunnen terugkrijgen van fraudeverzekeraar Liberty Mutual. De Haagse rechtbank hielp AIG aan de hand van de polisvoorwaarden uit de droom.