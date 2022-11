Consolidatiegolf zet in 2023 door; hoge rente remmende factor

De overnamegolf die de Nederlandse adviesmarkt al enkele jaren in zijn greep houdt, zet ook in 2023 door. Precieze aantallen zijn niet bekend, omdat daaraan slechts mondjesmaat bekendheid wordt gegeven. Voor IG&H in samenwerking met RiFD reden om 520 recente overnames onder de loep te nemen. Jan Pieter van der Helm, Emma Hersée en Marijn Schneider van IG&H analyseerden wie de grote kopers zijn en welk type advieskantoor veel gekocht wordt.