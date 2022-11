Omzet top 100 intermediair groeit naar 2,8 miljard

De grootste honderd intermediairbedrijven van Nederland hebben in 2021 gezamenlijk een omzetgroei geboekt van 9%, zo blijkt uit de nieuwe AM top 100. Die is inmiddels goed voor € 2,8 miljard aan inkomsten. Aon blijft de nummer 1; de lijst kent tien nieuwkomers.