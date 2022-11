Intermediair moet er niet aan denken carrière te maken bij verzekeraar

Intermediairs moeten er niet aan denken om bij een verzekeraar aan de slag te gaan. Medewerkers van verzekeraars zijn een stuk positiever over een eventuele carrière in het intermediair. Dat blijkt uit het recent gehouden AMexpertpanelonderzoek. Ed van Eunen van onderzoeksbureau One Question legt uit.