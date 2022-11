Ardonagh en Léons Groep groeien zonder fanfare

Een top 10-speler worden in de wereldwijde brokersmarkt is een grote ambitie. Vooral als het bedrijf dat dit wil bereiken een relatief onbekende naam is. Toch is Ardonagh, dat onlangs nog het Amsterdamse familiebedrijf Léons Groep overnam, met plaatsing van 12 miljard euro in bruto geschreven premies hard op weg die ambitie waar te maken.