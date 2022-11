Koeriersbedrijf heeft verzekeringen niet op orde; deskundige buigt zich over schadevergoeding

Een deskundige op het terrein van verzekeringsrecht moet uitsluitsel geven over onder meer de hoogte van de schadevergoeding die een werknemer van een koeriersbedrijf moet krijgen die in 2017 gewond is geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. Het koeriersbedrijf is volgens het slachtoffer tekortgeschoten als werkgever om een behoorlijke (ongevallen)verzekering inzittende voor werknemers af te sluiten.