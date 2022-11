Domek is van plan om in Duitsland met ORV te starten

Dirk Swinkels, ceo van Domek-Group, gaf samen met zijn vrouw Ilona in 2013 nog hypotheekadvies vanuit hun garage. Vanaf dag één richten ze zich op internationale medewerkers voornamelijk uit Midden- en Oost-Europa. Al snel kwamen er verzekeringen bij en in 2021 breidde hij deze activiteiten uit naar België. Duitsland staat over zes maanden op de planning. Een gesprek met de ondernemer over vrouwenpower, Europese ambities en een speciale aanpak.