Advieskantoor Sven & Katja wil het intermediair afstoffen

Ouderwetse dienstverlening in een nieuw jasje: dat is het nieuwe advieskantoor Sven & Katja in het Brabantse Ulvenhout. Niet onnodig vousvoyeren of steeds een andere adviseur aan de telefoon. Bij Sven & Katja krijg je Sven Melis (22) en Katja Huijbregts (28) aan de lijn. Of Lars Melis (48), de vader van Sven, die de twee jonge ondernemers ondersteunt en net zo hard meewerkt. AM ging op bezoek.