CBS: Minder nieuwbouwwoningen op komst

Slecht nieuws voor woningzoekend Nederland. In het derde kwartaal van 2022 werd voor 14,6 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is ruim 3 procent minder dan in het derde kwartaal van 2021. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.