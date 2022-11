NN Group wil kapitaalgroei van 1,8 miljard in 2025 realiseren

Nationale-Nederlanden verhoogt de doelstelling voor de kapitaalaanwas. De verzekeraar had eerst 1,5 miljard in 2023 als doel, nu is dit verhoogd tot 1,8 miljard in 2025. Dit is een van de punten die NN Group vandaag presenteert tijdens een Capital Markets Day in Londen.