Starters zijn opnieuw positiever over woningmarkt

Het percentage Nederlandse starters dat verwacht binnen één jaar een huis te kopen, is voor het tweede kwartaal op rij gestegen. Het verwachtingscijfer is daarmee in de afgelopen zes maanden verdubbeld: van slechts elf procent in het tweede kwartaal van dit jaar en zeventien procent in het derde kwartaal naar 24 procent nu.