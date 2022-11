Hof: werkgever mag kosten loonsanctie niet afwentelen op WAM-verzekeraar

Een werkgever die dacht de kosten van het derde ziektejaar van een werknemer op verzekeraar NN af te wentelen is van een koude kermis thuisgekomen. Het gerechtshof Amsterdam heeft het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd dat de onderwijsorganisatie in Zoetermeer meer had moeten doen om een lerares te laten re-integreren. Daarom moet ze zelf opdraaien voor de loonkosten in het derde ziektejaar.