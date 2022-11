Allianz van verzekeraars meest gewilde werkgever onder studenten

Studenten die een financiële richting als bedrijfskunde of economie kiezen, zetten verzekeraars niet bovenaan hun verlanglijstje van toekomstige werkgevers. De best scorende verzekeraar is Allianz en die moet 45 andere bedrijven laten voorgaan. Het Duitse concern is wel meer in trek dan Heineken.