AFM controleert 75 kantoren; 40 procent heeft juiste diploma’s niet

De AFM heeft dit jaar 46 adviesvergunningen ingetrokken. Uit onderzoek naar de diplomaplicht bij 75 vergunninghouders bleek dat bij 31 kantoren de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Het ontbreken van de vereiste papieren voor advies over inkomensverzekeringen was de meest voorkomende overtreding. Dat meldt de toezichthouder in de marktindrukken van 2022.