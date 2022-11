Rechter kapittelt Allianz om kansloze schulddiscussie na 2,5 jaar

Een dronken vrouw die tijdens een ruzie opzettelijk haar vriend omverreed, veroorzaakte daarmee zwaar lichamelijk letsel. WA-verzekeraar Allianz startte de afwikkeling pas na een half jaar en betaalde het slachtoffer twee jaar lang ongeclausuleerd voorschotten uit. Tot de verzekeraar plotseling de aansprakelijkheid van haar verzekerde in twijfel trok: de partner was volgens Allianz voor minstens 50 procent zelf schuldig aan de aanslag. Volgens de rechtbank in Utrecht was de verzekeraar niet alleen fors te laat met die stelling, maar ook compleet fout.