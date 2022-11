CBS: Als werkdruk reden is voor verzuim, blijft werknemer langer thuis

Een werknemer die zich ziekmeldt vanwege de werkdruk is gemiddeld 38 werkdagen niet inzetbaar. Voor alle oorzaken van verzuim is de gemiddelde afwezigheid 17 werkdagen. Eén op de drie werknemers die de werkdruk niet aankan, is langdurig afwezig (20 werkdagen of langer). Dat is ruim twee keer meer dan gemiddeld, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, een onderzoek van CBS en TNO.