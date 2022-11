‘Financiële branche mag politiek prominent persoon niet weigeren om Wwft’

De financiële sector mag geen politiek prominente personen (politically exposed persons (PEP)), weigeren of uit het klantenbestand verwijderen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit schrijft minister Kaag van Financiën in een Kamerbrief naar aanleiding van vragen van CU-kamerlid Pieter Grinwis.