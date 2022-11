AFM: ‘Financiële sector moet concreter informeren over duurzaamheid’

De financiële sector moet duurzaamheidsinformatie begrijpelijker en concreter aan de klant communiceren. Bovendien moet de branche snel aan de slag want per 1 januari 2023 gelden er specifiekere transparantieregels voor duurzaamheidsinformatie in de financiële sector.