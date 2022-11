Allianz Benelux ziet operationeel resultaat stijgen naar 284 miljoen euro

Verzekeraar Allianz ziet het operationeel resultaat in de eerste drie kwartalen van 2022 flink stijgen, van 172,7 miljoen vorig jaar naar 284 miljoen euro nu. De premie-inkomsten zijn wel gedaald. Dit jaar is er tot nu toe 2.645 miljoen euro aan premie-inkomsten binnengehaald, terwijl er vorig jaar in de eerste negen maanden nog 2.772 miljoen euro aan premies werd verdiend.