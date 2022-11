Aegon lijdt nettoverlies van 206 miljoen euro

Slechte cijfers voor Aegon. De verzekeraar lijdt een nettoverlies van 206 miljoen euro, met name veroorzaakt door niet-economisch verlies op rente-hedges in de Verenigde Staten. Het bedrijf behaalde in het derde kwartaal van 2022 een operationeel resultaat van 429 miljoen euro, dit is een daling van 11 procent vergeleken met 2021. “De baten van kostenbesparing, groei-initiatieven en betere verzekeringsresultaten zijn meer dan tenietgedaan door lagere fee-inkomsten door lagere aandelenmarkten”, aldus het bedrijf in een persbericht over de resultaten.