'ASR is na Aegon-overname de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland'

"Het is voor de gedupeerden onverteerbaar dat in de fusieaankondigingen van ASR en Aegon met geen woord wordt gesproken over de woekerpolisaffaire", aldus Vereniging Woekerpolis. Woekerpolishouders roepen de twee verzekeraars op hun dossier nog voor afronding van de aangekondigde fusie op te lossen en eisen uitbetaling van hun compensatie.