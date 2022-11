Wesley van 't Hof over fusie: 'Ik moest wel kiezen voor de naam Lindenhaeghe'

Een fusie in opleidersland: Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn samengegaan. Hoewel de directie voor 80 procent uit Hoffelijk bestaat, krijgt het fusiebedrijf de naam Lindenhaeghe. Wat is hier de gedachte achter geweest? Volgens algemeen directeur Wesley van ’t Hof is er gekozen voor het beste van beide bedrijven. En het wat gebeurt er met de medewerkers? AM stelde hem vier vragen.