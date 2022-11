Lindenhaeghe en Hoffelijk fuseren

Financieel opleiders Lindenhaeghe en Hoffelijk zijn gefuseerd. Het fusiebedrijf gaat verder onder de naam Lindenhaeghe. Zowel het kantoor van Lindenhaeghe in Bilthoven als dat van Hoffelijk in Rotterdam blijft in gebruik door de in totaal zo'n 120 medewerkers. Hoffelijk-directeur Wesley van ’t Hof wordt algemeen directeur.