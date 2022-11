Seniorencoalitie: 'Zonder koopkracht geen steun voor nieuwe pensioenwet'

In een brief roepen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM de Tweede Kamer op om het voorstel voor een nieuwe pensioenwet zo niet aan te nemen. Volgens de coalitie is het draagvlak onder gepensioneerden inmiddels vrijwel weg, ’terwijl herstel van vertrouwen toch een van de belangrijkste doelstellingen was van deze en vorige regeringen’.

Taaltrucjes

Volgens de Seniorencoalitie wordt de koopkrachtbelofte afgezwakt ‘met subtiele taaltrucjes’. “Het sterkste voorbeeld is dat het niet zou gaan om een koopkrachtig, maar om een koopkrachtiger pensioen. Dat is niet hoe het destijds bij het pensioenakkoord is afgesproken, want dat zou de Seniorencoalitie onmiddellijk hebben afgewezen.”

Motie verlengen

Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, vinden de seniorenorganisaties. Daarom stellen zij voor de motie-Van Dijk te verlengen zolang dat nodig is. Hierin is geregeld dat pensioenfondsen vanaf een dekkingsgraad van 105 procent mogen indexeren. “Ondertussen kan worden gewerkt aan een betere versie van de Wet Toekomst Pensioenen, zodat (toekomstig) gepensioneerden kunnen rekenen op een koopkrachtig pensioen.”

Onvoldoende gecompenseerd

Een ander punt van zorg bij de Seniorencoalitie is de zeggenschap van gepensioneerden. “Het schrappen van het individueel bezwaarrecht wordt in de nieuwe wet nog onvoldoende gecompenseerd. Ook is er te weinig aandacht voor inhaalindexatie. “Gepensioneerden staan al op 20 procent achterstand en die achterstand loopt met de huidige inflatie alleen maar op. Binnen de huidige regels is inhaalindexatie volstrekt onmogelijk, waardoor gepensioneerden definitief naar hun geld kunnen fluiten.”