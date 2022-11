Mieke Dadema: ‘Soepel verzekerd is bijna open voor business’

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven zelf de regie geven over hun schadeverzekeringen. Dat is het doel van Soepel, intermediair en gevolmachtigde uit Abcoude, dat bezig is met het ontwikkelen van nieuwe schadeverzekeringen, speciaal gericht op laaggeletterden, zo meldde AM afgelopen zomer. Hoe staat het nu met Soepel? En wat heeft het onderzoek van Lost Lemon over de doelgroep opgeleverd? Oprichter Mieke Dadema praat ons bij.