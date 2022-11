PvdA en GroenLinks willen opkoopverbod voor koopwoningen

Beleggers mogen straks geen koopwoningen meer opkopen en verhuren. Tenminste, als het aan de PvdA en GroenLinks ligt. De oppositiepartijen willen een opkoopverbod voor koopwoningen vastleggen in een nieuwe wet. De oppositiepartijen dienen de initiatiefwet in tijdens een begrotingsdebat over wonen in de Tweede Kamer.