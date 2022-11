Rutger Westenburg gaat ondernemers adviseren bij bedrijfsopvolging

Rutger Westenburg verruilt VLC & Partners voor het Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB). In de functie van partner gaat hij daar per 1 november ondernemers adviseren en begeleiden in het traject van bedrijfsopvolging. Hierbij richt Westenburg zich met name op het emotionele aspect van bedrijfsopvolging.