Pensioenwet verdeelt Kamer tot op het bot; toch lijkt steun haalbaar

De Tweede Kamer is na een debat dat tot diep in de nacht doorging nog steeds tot op het bot verdeeld over de pensioenwet. Toch heeft pensioenminister Carola Schouten genoeg steun, zo lijkt het: de coalitiepartijen zijn positief. Ook PvdA en GroenLinks neigen ernaar de wet te steunen, maar hebben nog enkele eisen.