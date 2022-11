Ook Aon zet vraagtekens bij nieuw pensioenstelsel

In navolging van de brandbrief van pensioenexperts aan de Tweede Kamer, vraagt ook Aon zich hardop af of het nieuwe pensioenstelsel nog wel nodig is. Door het oplopen van de rente komen pensioenfondsen er namelijk steeds beter voor te staan en krijgen miljoenen Nederlanders binnenkort waarschijnlijk weer een verhoging van hun pensioen.